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До 8 березня у Київському театрі оперети зіграють концерт "Тобі, коханій"

Київ • УНН

 • 10857 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. “Тобі, коханій...” — ліричний святковий концерт сьогодні ввечері відбудеться у Київському театрі оперети, передає УНН.

Музичний вечір, присвячений жінкам, щороку проходить у столичній Опереті із незмінним аншлагом! У програмі концерту кращі твори сучасного і класичного мистецтва.

Прозвучить пісня Армана з оперети Ф. Легара “Фраскіта”, пісня Містера Ікс “Гей, моряк!” з оперети І. Кальмана “Містер Ікс”, куплети Боні з оперети І. Кальмана “Сільва”, “Арія з шампанським” з опери В.-А. Моцарта “Дон Жуан”, увертюра “Le tempsdes Cathedrales” з мюзиклу Р. Коччанте “Нотр-Дам де Парі”; знамениті композиції: “Non ti scodar di me” “’O sole mio” “Grand Can-Can” “Брюнетки, блондинки”, “Canzone da Due soldi”, "Libertango“А. П’яццолли, інші твори.

Щедра атмосфера вдячності, краси і любові, створена учасниками святкового концерту “Тобі, коханій...” остаточно подолає останні лютування зими — у Київському театрі оперети панує весняний настрій!

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