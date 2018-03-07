К 8 марта в Киевском театре оперетты сыграют концерт "Тебе, любимой"

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 30380 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 45220 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 49762 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 100059 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 89560 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103354 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110356 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116954 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122351 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133719 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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К 8 марта в Киевском театре оперетты сыграют концерт "Тебе, любимой"

К 8 марта в Киевском театре оперетты сыграют концерт "Тебе, любимой"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 марта. УНН. "Тебе, любимой..." - лирический праздничный концерт сегодня вечером состоится в Киевском театре оперетты, передает УНН.

Музыкальный вечер, посвященный женщинам, ежегодно проходит в столичной Оперетте с неизменным аншлагом! В программе концерта лучшие произведения современного и классического искусства.

Прозвучит песня Армана из оперетты Ф.Легара "Фраскита", песня Мистера Икс "Эй, моряк!" Из оперетты И.Кальмана "Мистер Икс", куплеты Бони из оперетты И.Кальмана "Сильва", "Ария с шампанским" из оперы В.-А.Моцарта "Дон Жуан", увертюра "Le tempsdes Cathedrales" из мюзикла Р.Коччанте "Нотр-Дам де Пари"; знаменитые композиции:"Non ti scodar di me", "O sole mio" "Grand Can-Can", "Брюнетки, блондинки", "Canzone da Due soldi","Libertango" А.Пьяццолли, другие произведения.

Щедрая атмосфера благодарности, красоты и любви, созданная участниками праздничного концерта "Тебе, любимой..." окончательно преодолеет последние холода зимы - в Киевском театре оперетты царит весеннее настроение!

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