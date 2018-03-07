К 8 марта в Киевском театре оперетты сыграют концерт "Тебе, любимой"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. "Тебе, любимой..." - лирический праздничный концерт сегодня вечером состоится в Киевском театре оперетты, передает УНН.
Музыкальный вечер, посвященный женщинам, ежегодно проходит в столичной Оперетте с неизменным аншлагом! В программе концерта лучшие произведения современного и классического искусства.
Прозвучит песня Армана из оперетты Ф.Легара "Фраскита", песня Мистера Икс "Эй, моряк!" Из оперетты И.Кальмана "Мистер Икс", куплеты Бони из оперетты И.Кальмана "Сильва", "Ария с шампанским" из оперы В.-А.Моцарта "Дон Жуан", увертюра "Le tempsdes Cathedrales" из мюзикла Р.Коччанте "Нотр-Дам де Пари"; знаменитые композиции:"Non ti scodar di me", "O sole mio" "Grand Can-Can", "Брюнетки, блондинки", "Canzone da Due soldi","Libertango" А.Пьяццолли, другие произведения.
Щедрая атмосфера благодарности, красоты и любви, созданная участниками праздничного концерта "Тебе, любимой..." окончательно преодолеет последние холода зимы - в Киевском театре оперетты царит весеннее настроение!