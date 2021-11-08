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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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До 50 тисяч доларів за послугу: в Україні викрили міжнародну шахрайську схему з сурогатного материнства

Київ • УНН

 • 20374 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. У Вінницькій області викрили злочинну групу, яка надавала фіктивні послуги з програми сурогатного материнства. Шахраї отримували від клієнтів, здебільшоо іноземців, від 30 до 50 тисяч доларів. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Національної поліції та СБУ.

До 50 тисяч доларів за послугу: в Україні викрили міжнародну шахрайську схему з сурогатного материнства

Деталі

За даними слідства, 35-річний вінничанин, раніше судимий за скоєння корисливих злочинів, разом із спільниками створив приватні компанії, зокрема й псевдоклініку, не маючи ані ліцензії на ведення медичної практики, ані штату лікарів.

Шахрайська схема полягала у тому, що зловмисники пропонували клієнтам повний пакет послуг для участі у програмі сурогатного материнства:

  • укладення фіктивного шлюбу;
  • внесення завідомо недостовірних даних до медичних документів;
  • пошук сурогатних матерів.

Після повного розрахунку, або отримання більшої частини коштів за послуги, зловмисники припиняли спілкування з клієнтами. Лише в поодиноких випадках для громадян, які вважали, що брали участь у програмі допоміжних репродуктивних технологій, сурогатні матері народжували дітей.

Зловмисники зосереджувалися переважно на іноземних “клієнтах”, яких шукали в інтернеті. Вони розміщували неправдиву інформацію про нібито успішну діяльність “провідної медичної клініки”.

Шахраї за свої послуги отримували від 30 до 50 тисяч доларів США.

Зокрема, слідство встановило, що підозрюваний у 2019 та 2020 роках уклав договори на надання таких послуг із громадянином Китайської Народної Республіки та подружжям киян, які за станом здоров’я не могли мати дітей. Довірившись зловмисникам, потерпілі переказали на їхні рахунки понад два мільйони гривень.

Загалом, за попередніми даними, від дій підозрюваних постраждало приблизно 50 людей.

Додамо

Під час обшуків в офісних приміщеннях, за місцями проживання учасників схеми та їх приватних автомобілях правоохоронці виявили:

  • медичну документацію з підтвердженням протиправної діяльності;
  • свідоцтва про одруження іноземців з громадянками України;
  • договори з іноземними громадянами про надання посередницьких послуг;
  • заяви про визнання батьківства за іноземними громадянами;
  • нотаріальні довіреності, підписані українськими громадянками, щодо представництва інтересів;
  • чорну бухгалтерію, банківські картки та велику суму іноземної готівки.

Організатору злочинної діяльності та його 26-річній спільниці слідчі оголосили про підозру за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою). Також у їхніх діях є ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України (торгівля людьми).

Наразі поліція встановлює потерпілих та інших осіб, причетних до злочинної діяльності.

35-річному зловмиснику на час досудового розслідування суд обрав запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт, а його спільниці — нічний домашній арешт. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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