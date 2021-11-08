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До 50 тысяч долларов за услугу: в Украине разоблачили международную мошенническую схему по суррогатному материнству

Киев • УНН

 • 20374 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Винницкой области разоблачили преступную группу, оказывавшую фиктивные услуги по программе суррогатного материнства. Мошенники получали от клиентов, в основном иностранцев, от 30 до 50 тысяч долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Национальной полиции и СБУ.

До 50 тысяч долларов за услугу: в Украине разоблачили международную мошенническую схему по суррогатному материнству

Детали

По данным следствия, 35-летний житель Винницы, ранее судимый за совершение корыстных преступлений, вместе с сообщниками создал частные компании, в том числе и псевдоклинику, не имея ни лицензии на ведение медицинской практики, ни штата врачей.

Мошенническая схема заключалась в том, что злоумышленники предлагали клиентам полный пакет услуг для участия в программе суррогатного материнства:

  • заключение фиктивного брака;
  • внесение заведомо недостоверных данных в медицинские документы;
  • поиск суррогатных матерей.

После полного расчета, либо получения большей части средств за услуги, злоумышленники прекращали общение с клиентами. Лишь в единичных случаях для граждан, которые считали, что принимали участие в программе вспомогательных репродуктивных технологий, суррогатные матери рожали детей.

Злоумышленники сосредоточивались преимущественно на иностранных “клиентах”, которых искали в интернете. Они размещали ложную информацию о якобы успешной деятельности “ведущей медицинской клиники”.

Мошенники за свои услуги получали от 30 до 50 тысяч долларов США.

В частности, следствие установило, что подозреваемый в 2019 и 2020 годах заключил договоры на оказание таких услуг с гражданином Китайской Народной Республики и супругами киевлян, которые по состоянию здоровья не могли иметь детей. Доверившись злоумышленникам, потерпевшие перевели на их счета более двух миллионов гривен.

В целом, по предварительным данным, от действий подозреваемых пострадало примерно 50 человек.

Добавим

Во время обысков в офисных помещениях, по местам проживания участников схемы и их частных автомобилях правоохранители обнаружили:

  • медицинскую документацию с подтверждением противоправной деятельности;
  • свидетельства о браке иностранцев с гражданками Украины;
  • договоры с иностранными гражданами об оказании посреднических услуг;
  • заявления о признании отцовства за иностранными гражданами;
  • нотариальные доверенности, подписанные украинскими гражданками, относительно представительства интересов;
  • черную бухгалтерию, банковские карты и крупную сумму иностранных наличных.

Организатору преступной деятельности и его 26-летней сообщнице следователи объявили о подозрении по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой). Также в их действиях есть признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 149 УК Украины (торговля людьми).

Сейчас полиция устанавливает потерпевших и других людей, причастных к преступной деятельности.

35-летнему злоумышленнику на время досудебного расследования суд избрал меру пресечения — круглосуточный домашний арест, а его сообщнице — ночной домашний арест. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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