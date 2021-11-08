До 50 тысяч долларов за услугу: в Украине разоблачили международную мошенническую схему по суррогатному материнству

Детали

По данным следствия, 35-летний житель Винницы, ранее судимый за совершение корыстных преступлений, вместе с сообщниками создал частные компании, в том числе и псевдоклинику, не имея ни лицензии на ведение медицинской практики, ни штата врачей.

Мошенническая схема заключалась в том, что злоумышленники предлагали клиентам полный пакет услуг для участия в программе суррогатного материнства:



заключение фиктивного брака;



внесение заведомо недостоверных данных в медицинские документы;



поиск суррогатных матерей.



После полного расчета, либо получения большей части средств за услуги, злоумышленники прекращали общение с клиентами. Лишь в единичных случаях для граждан, которые считали, что принимали участие в программе вспомогательных репродуктивных технологий, суррогатные матери рожали детей.

Злоумышленники сосредоточивались преимущественно на иностранных “клиентах”, которых искали в интернете. Они размещали ложную информацию о якобы успешной деятельности “ведущей медицинской клиники”.

Мошенники за свои услуги получали от 30 до 50 тысяч долларов США.

В частности, следствие установило, что подозреваемый в 2019 и 2020 годах заключил договоры на оказание таких услуг с гражданином Китайской Народной Республики и супругами киевлян, которые по состоянию здоровья не могли иметь детей. Доверившись злоумышленникам, потерпевшие перевели на их счета более двух миллионов гривен.

В целом, по предварительным данным, от действий подозреваемых пострадало примерно 50 человек.

Добавим

Во время обысков в офисных помещениях, по местам проживания участников схемы и их частных автомобилях правоохранители обнаружили:



медицинскую документацию с подтверждением противоправной деятельности;



свидетельства о браке иностранцев с гражданками Украины;



договоры с иностранными гражданами об оказании посреднических услуг;



заявления о признании отцовства за иностранными гражданами;



нотариальные доверенности, подписанные украинскими гражданками, относительно представительства интересов;



черную бухгалтерию, банковские карты и крупную сумму иностранных наличных.



Организатору преступной деятельности и его 26-летней сообщнице следователи объявили о подозрении по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой). Также в их действиях есть признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 149 УК Украины (торговля людьми).

Сейчас полиция устанавливает потерпевших и других людей, причастных к преступной деятельности.

35-летнему злоумышленнику на время досудебного расследования суд избрал меру пресечения — круглосуточный домашний арест, а его сообщнице — ночной домашний арест. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.