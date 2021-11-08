До 50 тысяч долларов за услугу: в Украине разоблачили международную мошенническую схему по суррогатному материнству
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Винницкой области разоблачили преступную группу, оказывавшую фиктивные услуги по программе суррогатного материнства. Мошенники получали от клиентов, в основном иностранцев, от 30 до 50 тысяч долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Национальной полиции и СБУ.
Детали
По данным следствия, 35-летний житель Винницы, ранее судимый за совершение корыстных преступлений, вместе с сообщниками создал частные компании, в том числе и псевдоклинику, не имея ни лицензии на ведение медицинской практики, ни штата врачей.
Мошенническая схема заключалась в том, что злоумышленники предлагали клиентам полный пакет услуг для участия в программе суррогатного материнства:
-
- заключение фиктивного брака;
-
- внесение заведомо недостоверных данных в медицинские документы;
-
- поиск суррогатных матерей.
-
После полного расчета, либо получения большей части средств за услуги, злоумышленники прекращали общение с клиентами. Лишь в единичных случаях для граждан, которые считали, что принимали участие в программе вспомогательных репродуктивных технологий, суррогатные матери рожали детей.
Злоумышленники сосредоточивались преимущественно на иностранных “клиентах”, которых искали в интернете. Они размещали ложную информацию о якобы успешной деятельности “ведущей медицинской клиники”.
Мошенники за свои услуги получали от 30 до 50 тысяч долларов США.
В частности, следствие установило, что подозреваемый в 2019 и 2020 годах заключил договоры на оказание таких услуг с гражданином Китайской Народной Республики и супругами киевлян, которые по состоянию здоровья не могли иметь детей. Доверившись злоумышленникам, потерпевшие перевели на их счета более двух миллионов гривен.
В целом, по предварительным данным, от действий подозреваемых пострадало примерно 50 человек.
Добавим
Во время обысков в офисных помещениях, по местам проживания участников схемы и их частных автомобилях правоохранители обнаружили:
-
- медицинскую документацию с подтверждением противоправной деятельности;
-
- свидетельства о браке иностранцев с гражданками Украины;
-
- договоры с иностранными гражданами об оказании посреднических услуг;
-
- заявления о признании отцовства за иностранными гражданами;
-
- нотариальные доверенности, подписанные украинскими гражданками, относительно представительства интересов;
-
- черную бухгалтерию, банковские карты и крупную сумму иностранных наличных.
-
Организатору преступной деятельности и его 26-летней сообщнице следователи объявили о подозрении по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой). Также в их действиях есть признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 149 УК Украины (торговля людьми).
Сейчас полиция устанавливает потерпевших и других людей, причастных к преступной деятельности.
35-летнему злоумышленнику на время досудебного расследования суд избрал меру пресечения — круглосуточный домашний арест, а его сообщнице — ночной домашний арест. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.