До 32° тепла та місцями дощі: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
У центральних і південних областях та Криму місцями короткочасний дощ і гроза. Температура вночі 11-20°, вдень 23-28°, на Закарпатті до 32°. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
У центральних і південних областях та Криму сьогодні місцями короткочасний дощ і гроза. Температура вдень 23-28°, на Закарпатті до 32°, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 4 вересня у центральних, південних областях та в Криму місцями короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів.
Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 15-20°, у західних областях 11-16°; вдень 23-28°, на Закарпатті до 32°; в Карпатах вночі 9-14°, вдень 18-23°.
На Київщині
Без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 23-28°.