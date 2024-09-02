До 32° тепла и местами дожди: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
В юго-восточной части и некоторых областях ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура ночью 13-22°, днем 27-32°. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, местами порывы до 15-20 м/с.
В Украине сегодня местами ожидаются кратковременные дожди и грозы, температура днем 27-32°, местами порывы ветра, сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 2 сентября в юго-восточной части, ночью и в Житомирской, Хмельницкой, Винницкой и Одесской областях местами небольшие кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков.
Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с; в восточных областях днем местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 17-22°, в западных областях 13-18°; днем 27-32°.
В Киевской области
Без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 17-22°, днем 27-32°; в Киеве ночью около 20°, днем 28-30°.