До 32° тепла и местами дожди: прогноз погоды на сегодня

В Украине сегодня местами ожидаются кратковременные дожди и грозы, температура днем 27-32°, местами порывы ветра, сообщили УНН в Укргидрометцентре.



Детали

По прогнозу синоптиков, 2 сентября в юго-восточной части, ночью и в Житомирской, Хмельницкой, Винницкой и Одесской областях местами небольшие кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с; в восточных областях днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 17-22°, в западных областях 13-18°; днем 27-32°.

В Киевской области

Без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 17-22°, днем 27-32°; в Киеве ночью около 20°, днем 28-30°.