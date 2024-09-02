До 32° тепла та місцями дощі: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
У південно-східній частині та деяких областях очікуються короткочасні дощі та грози. Температура вночі 13-22°, вдень 27-32°. Вітер північно-східний, 5-10 м/с, місцями пориви до 15-20 м/с.
В Україні сьогодні місцями очікуються короткочасні дощі та грози, температура вдень 27-32°, місцями пориви вітру, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 2 вересня у південно-східній частині, вночі і у Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій та Одеській областях місцями невеликі короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів.
Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с; у східних областях вдень місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 17-22°, у західних областях 13-18°; вдень 27-32°.
На Київщині
Без опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 17-22°, вдень 27-32°; у Києві вночі близько 20°, вдень 28-30°.