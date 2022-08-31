До 29° та місцями дощ: яким в Україні буде перший день осені
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. У перший день цьогорічної осені в деяких областях Україне буде дощ. Місцями температура вдень підвищуватиметься до 29° тепла. Про це повідомляє УНН із посиланням на Укргідрометцентр.
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"Мінлива хмарність. Завтра у південних та південно-східних областях, вдень і в Карпатах місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 19-24° (в Карпатах 11-16°). На півдні та сході країни
вночі прогнозують 15-20°, вдень 24-29°.
На Київщині завтра
Без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с.
Температура вночі 10-14°, вдень 21-23°.