До 29° та місцями дощ: яким в Україні буде перший день осені

Цитата

"Мінлива хмарність. Завтра у південних та південно-східних областях, вдень і в Карпатах місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 19-24° (в Карпатах 11-16°). На півдні та сході країни

вночі прогнозують 15-20°, вдень 24-29°.

На Київщині завтра

Без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-14°, вдень 21-23°.