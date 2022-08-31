До 29° и местами дождь: каким в Украине будет первый день осени
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. В первый день осени этого года в некоторых областях Украине будет дождь. Местами температура днем будет повышаться до 29° тепла. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
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"Облачно. Завтра в южных и юго-восточных областях, днем и в Карпатах местами небольшой кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков", – говорится в сообщении.
Детали
Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 19-24° (в Карпатах 11-16°). На юге и востоке страны
ночью прогнозируют 15-20°, днем 24-29°.
В Киевской области завтра
Без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с.
Температура ночью 10-14°, днем 21-23°.