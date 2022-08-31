До 29° и местами дождь: каким в Украине будет первый день осени

Цитата

"Облачно. Завтра в южных и юго-восточных областях, днем и в Карпатах местами небольшой кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков", – говорится в сообщении.

Детали

Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 19-24° (в Карпатах 11-16°). На юге и востоке страны

ночью прогнозируют 15-20°, днем 24-29°.

В Киевской области завтра

Без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура ночью 10-14°, днем 21-23°.