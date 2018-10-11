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До 2045 осіб зросла кількість загиблих від землетрусу і цунамі в Індонезії

До 2045 осіб зросла кількість загиблих від землетрусу і цунамі в Індонезії

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. За повідомленням офіційного представника національного Агентства з запобігання стихійним лихам Індонезії Сутопо Нугрохо, кількість загиблих в результаті землетрусу і цунамі на індонезійському острові Сулавесі збільшилася до 2045 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.

"Кількість загиблих в результаті землетрусу і цунамі на індонезійському острові Сулавесі збільшилася до 2045 осіб", - повідомив офіційний представник національного Агентства з запобігання стихійним лихам Індонезії Сутопо Нугрохо.

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Нагадаємо, в Індонезії 28 вересня відбулися два потужні землетруси. Пізніше стало відомо, що після землетрусу на острові Сулавесі в Індонезії зафіксували 170 повторних підземних поштовхів (афтершоків).

У МЗС України повідомили, що станом на 10:00 2 жовтня українців немає серед загиблих і постраждалих в Індонезії.

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