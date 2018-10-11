До 2045 осіб зросла кількість загиблих від землетрусу і цунамі в Індонезії

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. За повідомленням офіційного представника національного Агентства з запобігання стихійним лихам Індонезії Сутопо Нугрохо, кількість загиблих в результаті землетрусу і цунамі на індонезійському острові Сулавесі збільшилася до 2045 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.