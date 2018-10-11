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8 марта, 10:25 • 122724 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 162140 просмотра

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7 марта, 17:42 • 150772 просмотра

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До 2045 человек возросло число погибших от землетрясения и цунами в Индонезии

До 2045 человек возросло число погибших от землетрясения и цунами в Индонезии

Киев  •  УНН

 • 9460 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. По сообщению официального представителя национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Индонезии Сутопо Нугрохо, число погибших в результате землетрясения и цунами на индонезийском острове Сулавеси увеличилось до 2045 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа. 

"Число погибших в результате землетрясения и цунами на индонезийском острове Сулавеси увеличилось до 2045 человек", - сообщил официальный представитель национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Индонезии Сутопо Нугрохо.

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Напомним, в Индонезии 28 сентября состоялись два мощных землетрясения. Позже стало известно, что после землетрясения на острове Сулавеси в Индонезии зафиксировали 170 повторных подземных толчков (афтершоков).

В МИД Украины сообщили, что по состоянию на 10:00 2 октября украинцев нет среди погибших и пострадавших в Индонезии.

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