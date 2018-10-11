До 2045 человек возросло число погибших от землетрясения и цунами в Индонезии
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. По сообщению официального представителя национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Индонезии Сутопо Нугрохо, число погибших в результате землетрясения и цунами на индонезийском острове Сулавеси увеличилось до 2045 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
"Число погибших в результате землетрясения и цунами на индонезийском острове Сулавеси увеличилось до 2045 человек", - сообщил официальный представитель национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Индонезии Сутопо Нугрохо.
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Напомним, в Индонезии 28 сентября состоялись два мощных землетрясения. Позже стало известно, что после землетрясения на острове Сулавеси в Индонезии зафиксировали 170 повторных подземных толчков (афтершоков).
В МИД Украины сообщили, что по состоянию на 10:00 2 октября украинцев нет среди погибших и пострадавших в Индонезии.
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