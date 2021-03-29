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До 15 квітня очікуються майже півмільйони доз вакцин AstraZeneca і Pfizer за програмою COVAX – Степанов

До 15 квітня очікуються майже півмільйони доз вакцин AstraZeneca і Pfizer за програмою COVAX – Степанов

Київ • УНН

 • 13933 перегляди

КИЇВ. 29 березня. УНН. Перше постачання в межах програми COVAX Україна очікується до 15 квітня у кількості 360 тисяч доз вакцини AstraZeneca та 117 тисяч доз вакцини Pfizer. Всього в межах COVAX Україна отримає 8 мільйонів доз вакцин. Про це в ефірі телеканалу Україна 24 розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає УНН.

Цитата:

"Це перша поставка в рамках COVAX, яку ми очікуємо. Якщо точно, то 360 тисяч доз AstraZeneca і 117 тисяч доз Pfizer ми очікуємо до 15 квітня. Це та інформація, яку ми маємо від COVAX, що перша поставка в нас має бути саме в такому обсязі та в найближчі 2-3 тижні. Нічого не змінилося: 8 млн доз – це та цифра, яка нам підтверджена", - розповів Степанов.

Деталі

Міністр Степанов також зазначив, що до 1 червня, за інформацією COVAX, Україна отримає 1,7 млн доз вакцин.

"Якщо говорити далі, то інформацію, яку ми на сьогодні маємо від COVAX, що загалом в терміни до 1 червня ми повинні отримати 1,7 млн доз вакцин в рамках ініціативи. А далі вже, починаючи з червня, повинні відбуватися наступні поставки", - підкреслив він.

Все про вакцинацію в Україні

В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Зі старту кампанії з вакцинації проти коронавірусу щеплення від COVID-19 отримали вже 53 155 людей, найбільше — на Донеччині, найменше — на Чернігівщині. За інформацією МОЗ загалом понад 360 тисяч українців вже записалися в лист очікування щеплення від COVID-19 станом на 29 березня.

Раніше міністр Степанов розповів про затримки з постачанням Covishield через заборону уряду Індії на експорт вакцин. Він також висловив надію, що Індія відновить експорт вакцини від коронавірусу у квітні. При цьому, за його словами, Україна очікує на постачання 22 млн доз вакцин, серед яких поки що законтрактовано 14 млн доз, ще 8 млн буде отримано в межах програми COVAX.

При цьому в четвер, 25 березня, до України з Китаю прибула перша партія із замовлених Україною 1,915 млн доз вакцини проти COVID-19 CoronaVac виробництва Sinovac Biotech.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що Держлікслужба і Державний експертний центр МОЗ до 10 днів буде проводити лабораторний контроль вакцини. Після цього CoronaVac надійде для проведення щеплень від COVID-19. Пріоритет по використанню вакцини від коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech буде виділено на маломобільні групи населення похилого віку.

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