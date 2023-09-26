Дніпропетровщина: російські військові били по Нікополю з важкої артилерії та ударним дронами

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“Сьогодні увесь день російські загарбники тероризували Нікополь. Окупанти чотири рази гатили з важкої артилерії. А між цим — ще й цілили „дронами-камікадзе“”, — розповів Сергій Лисак.

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Згідно з інформацією голови ОВА три ворожі безпілотники поцілили по місту. Через що є руйнування.

Зокрема, вороже залізяччя пошкодило у Нікополі два приватні будинки, інфраструктурний об’єкт та комунальне підприємство. Крім того, одні господарча споруда місцевих мешканців знищена вщент, ще одна — понівечена.

Наслідки цих атак ще уточнюються. Однак відомо, що поранених і загиблих немає.

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Нагадаємо

Ранком загарбники поцілили у підприємство в Кривому Розі. Напередодні вночі агресор тричі обстріляв Нікопольщину з важкої артилерії. Під удар потрапили районний центр, Мирівська та Червоногригорівська громади.