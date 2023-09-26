Які лікарні на Дніпропетровщині забезпечені генераторами - відповідь облради

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«На сьогодні всі наші надкластерні лікарні, тобто великі лікарні, всі наші кластерні лікарні повністю забезпечені генераторами для того, щоб в будь-який момент пройти блекаут, якщо він буде… Якщо ми говоримо з вами про невеликі громади, заклади освіти, лікарні, то вони всі забезпечені повністю генератором», - розповів Лукашук.

Він зазначив, що якщо не буде енергетики, то великі водоканали, або великі теплоенерго, які забезпечують Дніпро та Кривий Ріг, запустити за рахунок генераторів фактично неможливо, тому що дуже велика потрібна потужність для умовно пуску деяких насосів та обладнання.

«Але всі інші заклади повністю забезпечені всім, чим тільки можливо, щоб впевнено пройти цей опалювальний сезон», - сказав Лукашук.

Він заявив, що на сьогодні Дніпропетровщина готова до опалювального періоду.

Доповнення

Прем'єр Шмигаль, оцінюючи проходження зими, заявляв, що буде складно, але Україна готова краще, ніж торік.