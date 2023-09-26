Какие больницы в Днепропетровской области обеспечены генераторами - ответ облсовета
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. В Днепропетровской области все надкластерные - большие - и все кластерные больницы полностью обеспечены генераторами для того, чтобы в любой момент пройти «блэкаут», если он будет. Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук во время брифинга во вторник, передает корреспондент УНН.
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«На сегодня все наши надкластерные больницы, то есть большие больницы, все наши кластерные больницы полностью обеспечены генераторами для того, чтобы в любой момент пройти блэкаут, если он будет… Если мы говорим с вами о небольших громадах, учреждениях образования, больницах, то они все обеспечены полностью генератором», - рассказал Лукашук.
Он отметил, что если не будет энергетики, то большие водоканалы, или большие теплоэнерго, которые обеспечивают Днепр и Кривой Рог, запустить за счет генераторов фактически невозможно, потому что очень большая нужна мощность для условно пуска некоторых насосов и оборудования.
«Но все остальные заведения полностью обеспечены всем, чем только возможно, чтобы уверенно пройти этот отопительный сезон», - сказал Лукашук.
Он заявил, что на сегодня Днепропетровская область готова к отопительному периоду.
Дополнение
Премьер Шмыгаль, оценивая прохождение зимы, заявлял, что будет сложно, но Украина готова лучше, чем в прошлом году.