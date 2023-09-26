Днепровская область: российские военные били по Никополю из тяжелой артиллерии и ударным дронами
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. Российские военные в течение последних суток терроризировали обстрелами жителей Никополя. Били из тяжелой артиллерии и дронами-камикадзе. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
Цитата
“Сегодня весь день российские захватчики терроризировали Никополь. Оккупанты четыре раза били из тяжелой артиллерии. А между этим — еще и целились „дронами-камикадзе“”, — рассказал Сергей Лысак.
Детали
Согласно информации главы ОВА три вражеских беспилотника попали по городу. Из-за чего есть разрушения.
В частности, вражеское железо повредило в Никополе два частных дома, инфраструктурный объект и коммунальное предприятие. Кроме того, одна хозяйственная постройка местных жителей уничтожена полностью, еще одна — изуродована.
Последствия этих атак еще уточняются. Однако известно, что раненых и погибших нет.
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Напомним
Утром захватчики попали в предприятие в Кривом Роге. Накануне ночью агрессор трижды обстрелял Никопольщину из тяжелой артиллерии. Под удар попали районный центр, Мировская и Червоногригорьевская громады.