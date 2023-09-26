У Кривому Розі окупанти поцілили у підприємство
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Під час атаки на Кривий Ріг окупанти вдарили по підприємству міста. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
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"Ранок почався із вибуху в Кривому Розі. "Приліт" стався по одному з підприємств міста. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.
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Також ОВА зазначає, що вночі агресор тричі обстріляв Нікопольщину з важкої артилерії. Під удар потрапили районний центр, Мирівська та Червоногригорівська громади.
Пошкоджені 3 приватні будинки та 2 господарські споруди. Побиті 40 сонячних панелей. Понівечена будівля, що не експлуатувалася, та лінії електропередач.
Зазначається, що люди не постраждали.
Нагадаємо
У Кривому Розі було чутно вибух.