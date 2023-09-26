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У Кривому Розі окупанти поцілили у підприємство

У Кривому Розі окупанти поцілили у підприємство

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. Під час атаки на Кривий Ріг окупанти вдарили по підприємству міста. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.

Цитата

"Ранок почався із вибуху в Кривому Розі. "Приліт" стався по одному з підприємств міста. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Також ОВА зазначає, що вночі агресор тричі обстріляв Нікопольщину з важкої артилерії. Під удар потрапили районний центр, Мирівська та Червоногригорівська громади.

Пошкоджені 3 приватні будинки та 2 господарські споруди. Побиті 40 сонячних панелей. Понівечена будівля, що не експлуатувалася, та лінії електропередач.

Зазначається, що люди не постраждали.

Нагадаємо

У Кривому Розі було чутно вибух.

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