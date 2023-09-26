В Кривом Роге оккупанты попали в предприятие
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Во время атаки на Кривой Рог оккупанты ударили по предприятию города. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
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"Утро началось со взрыва в Кривом Роге. "Прилет" произошел по одному из предприятий города. Информация уточняется", - говорится в сообщении.
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Также ОВА отмечает, что ночью агрессор трижды обстрелял Никопольщину из тяжелой артиллерии. Под удар попали районный центр, Мировская и Червоногригорьевская громады.
Повреждены 3 частных дома и 2 хозяйственные постройки. Разбиты 40 солнечных панелей. Изуродовано здание, которое не эксплуатировалось, и линии электропередач.
Отмечается, что люди не пострадали.
Напомним
В Кривом Роге был слышен взрыв.