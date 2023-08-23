Дніпропетровщина: окупанти цілили по Нікополю двічі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. У вечір вівторка та ніч середи окупанти атакували Нікополь, Дніпрпоетровська область. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
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"Неспокійно було у Нікополі. Ворог атакував місто двічі. Ввечері з безпілотника, а вже після опівночі – з важкої артилерії", - йдеться у повідомленні.
Зазанчається, що обійшлось без людських жертв, проте щодо руйнувань інформація уточнюється.
У решті районів Дніпропетровщини минулося без обстрілів.
Нагадаємо
Унаслідок ранкової ворожої атаки у вівторок на Кривий Ріг було пошкоджено лінії електропередач та на деяких вулицях міста зникло елекропостачання. Декілька лікарень були вимушені підключитись к генераторам.