Дніпропетровщина: окупанти цілили по Нікополю двічі

Цитата

"Неспокійно було у Нікополі. Ворог атакував місто двічі. Ввечері з безпілотника, а вже після опівночі – з важкої артилерії", - йдеться у повідомленні.

Зазанчається, що обійшлось без людських жертв, проте щодо руйнувань інформація уточнюється.

У решті районів Дніпропетровщини минулося без обстрілів.

Нагадаємо

Унаслідок ранкової ворожої атаки у вівторок на Кривий Ріг було пошкоджено лінії електропередач та на деяких вулицях міста зникло елекропостачання. Декілька лікарень були вимушені підключитись к генераторам.