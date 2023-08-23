Днепропетровщина: оккупанты целились по Никополю дважды

Цитата

"Неспокойно было в Никополе. Враг атаковал город дважды. Вечером с беспилотника, а уже после полуночи – из тяжелой артиллерии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обошлось без человеческих жертв, однако по разрушениям информация уточняется.

В остальных районах Днепропетровщины обошлось без обстрелов.

Напомним

В результате утренней вражеской атаки во вторник на Кривой Рог были повреждены линии электропередач и на некоторых улицах города исчезло электроснабжение. Несколько больниц были вынуждены подключиться к генераторам.