Днепропетровщина: оккупанты целились по Никополю дважды
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. В вечер вторника и ночь среды оккупанты атаковали Никополь, Днепровская область. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
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"Неспокойно было в Никополе. Враг атаковал город дважды. Вечером с беспилотника, а уже после полуночи – из тяжелой артиллерии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обошлось без человеческих жертв, однако по разрушениям информация уточняется.
В остальных районах Днепропетровщины обошлось без обстрелов.
Напомним
В результате утренней вражеской атаки во вторник на Кривой Рог были повреждены линии электропередач и на некоторых улицах города исчезло электроснабжение. Несколько больниц были вынуждены подключиться к генераторам.