Дні науки пройдуть в Україні у листопаді
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. З 11 по 13 листопада в Україні пройдуть дні науки, де молоді науковці будуть безкоштовно будуть проводити лекції та майстер-класи, зокрема і з профілактики захворювання. Про це УНН повідомив доктор медичних наук, професор, завідувач відділу Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України Віктор Досенко.
“Треба виділяти гроші не на лікування захворювань, а на їх профілактику. Ми це робимо (пропагуємо профілактику — ред.). Наприклад, зараз у 8 містах України 11-13 листопада відбудуться дні науки, на яких абсолютно безкоштовно молоді науковці, бідні голодні і холодні, бо в нас і досі немає тепла і в інших установах НАН, будуть проводити лекції, зокрема і з медицини і, звісно, там будуть рубрики профілактики. Але все це нікому не потрібно”, — розповів В.Досенко.
Також він зазначив, що “Дні науки” — це проект популяризації науки, започаткований у 2013 році молодими вченими Національної академії наук України та ГО “Наукова Унія”. В рамках заходу “Днів науки 2016” протягом 12-13 листопада 2016 року у різних містах України, зокрема у Каневі, Харкові, Житомирі, Львові та Івано-Франківську будуть проведені науково-популярні лекції, демонстрації, екскурсії та майстер-класи, до яких можуть долучитися всі охочі.