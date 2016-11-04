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15 марта, 19:03 • 114109 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 163529 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 136136 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 128757 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111912 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104944 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101062 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Дни науки пройдут в Украине в ноябре

Дни науки пройдут в Украине в ноябре

Киев • УНН

 • 8158 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. С 11 по 13 ноября в Украине пройдут дни науки, где молодые ученые будут бесплатно проводить лекции и мастер-классы, в том числе по профилактике заболевания. Об этом УНН сообщил доктор медицинских наук, профессор, заведующий отделом Института физиологии им. Богомольца НАН Украины Виктор Досенко.

"Надо выделять деньги не на лечение заболеваний, а на их профилактику. Мы это делаем (пропагандируем профилактику - ред.). Например, сейчас в 8 городах Украины 11-13 ноября пройдут дни науки, на которых совершенно бесплатно молодые ученые, бедные голодные и холодные, у нас до сих пор нет тепла и в других учреждениях НАН, будут проводить лекции, в том числе и по медицине и, конечно, там будут рубрики профилактики. Но все это никому не нужно", - рассказал В.Досенко.

Также он отметил, что "Дни науки" - это проект популяризации науки, основанный в 2013 году молодыми учеными Национальной академии наук Украины и ОО "Научная Уния". В рамках мероприятия "Дней науки 2016" в течение 12-13 ноября 2016 года в разных городах Украины, в частности в Каневе, Харькове, Житомире, Львове и Ивано-Франковске будут проведены научно-популярные лекции, демонстрации, экскурсии и мастер-классы, к которым могут присоединиться все желающие.

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