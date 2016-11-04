Дни науки пройдут в Украине в ноябре
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. С 11 по 13 ноября в Украине пройдут дни науки, где молодые ученые будут бесплатно проводить лекции и мастер-классы, в том числе по профилактике заболевания. Об этом УНН сообщил доктор медицинских наук, профессор, заведующий отделом Института физиологии им. Богомольца НАН Украины Виктор Досенко.
"Надо выделять деньги не на лечение заболеваний, а на их профилактику. Мы это делаем (пропагандируем профилактику - ред.). Например, сейчас в 8 городах Украины 11-13 ноября пройдут дни науки, на которых совершенно бесплатно молодые ученые, бедные голодные и холодные, у нас до сих пор нет тепла и в других учреждениях НАН, будут проводить лекции, в том числе и по медицине и, конечно, там будут рубрики профилактики. Но все это никому не нужно", - рассказал В.Досенко.
Также он отметил, что "Дни науки" - это проект популяризации науки, основанный в 2013 году молодыми учеными Национальной академии наук Украины и ОО "Научная Уния". В рамках мероприятия "Дней науки 2016" в течение 12-13 ноября 2016 года в разных городах Украины, в частности в Каневе, Харькове, Житомире, Львове и Ивано-Франковске будут проведены научно-популярные лекции, демонстрации, экскурсии и мастер-классы, к которым могут присоединиться все желающие.