Дни науки пройдут в Украине в ноябре

"Надо выделять деньги не на лечение заболеваний, а на их профилактику. Мы это делаем (пропагандируем профилактику - ред.). Например, сейчас в 8 городах Украины 11-13 ноября пройдут дни науки, на которых совершенно бесплатно молодые ученые, бедные голодные и холодные, у нас до сих пор нет тепла и в других учреждениях НАН, будут проводить лекции, в том числе и по медицине и, конечно, там будут рубрики профилактики. Но все это никому не нужно", - рассказал В.Досенко.

Также он отметил, что "Дни науки" - это проект популяризации науки, основанный в 2013 году молодыми учеными Национальной академии наук Украины и ОО "Научная Уния". В рамках мероприятия "Дней науки 2016" в течение 12-13 ноября 2016 года в разных городах Украины, в частности в Каневе, Харькове, Житомире, Львове и Ивано-Франковске будут проведены научно-популярные лекции, демонстрации, экскурсии и мастер-классы, к которым могут присоединиться все желающие.