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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Сьогодні для транспорту відкриють Північний і Дарницький мости в Києві

Сьогодні для транспорту відкриють Північний і Дарницький мости в Києві

Київ • УНН

 • 643427 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Сьогодні, у четвер 3 березня, після закінчення комендантської години, з 07:00 для сполучення між лівим і правим берегами для приватного і громадського транспорту будуть відкриті Північний і Дарницький мости. Про це повідомляє УНН з посиланням на міську адміністрацію Києва.

Деталі

Від сьогодні для приватного і громадського транспорту будуть відкриті Північний і Дарницький мости. Через Південний міст проїзду не буде.

Цитата

"Зверніть на це увагу! І, якщо крайньої потреби немає, не треба виїжджати в місто приватним транспортом. Місто продовжує збирати і розподіляти гуманітарну допомогу для тих, кому вона сьогодні гостро необхідна. Працює гуманітарний штаб міста, який вже відпрацював логістику", - йдеться у повідомленні.

Мости відкрили на прохання бізнесменів та волтерів для надання гуманітарної допомоги військовим та тим, хто цього потребує.

Нагадаємо

Від ракетної атаки на Київ уламки снаряду впали поруч з Південним вокзалом. Пошкоджено колію та потяг.

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