Сьогодні для транспорту відкриють Північний і Дарницький мости в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Сьогодні, у четвер 3 березня, після закінчення комендантської години, з 07:00 для сполучення між лівим і правим берегами для приватного і громадського транспорту будуть відкриті Північний і Дарницький мости. Про це повідомляє УНН з посиланням на міську адміністрацію Києва.
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Від сьогодні для приватного і громадського транспорту будуть відкриті Північний і Дарницький мости. Через Південний міст проїзду не буде.
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"Зверніть на це увагу! І, якщо крайньої потреби немає, не треба виїжджати в місто приватним транспортом. Місто продовжує збирати і розподіляти гуманітарну допомогу для тих, кому вона сьогодні гостро необхідна. Працює гуманітарний штаб міста, який вже відпрацював логістику", - йдеться у повідомленні.
Мости відкрили на прохання бізнесменів та волтерів для надання гуманітарної допомоги військовим та тим, хто цього потребує.
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