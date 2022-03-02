Сегодня для транспорта откроют Северный и Дарницкий мосты в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Сегодня, в четверг 3 марта, после окончания комендантского часа, с 07:00 для сообщения между левым и правым берегами для частного и общественного транспорта будут открыты Северный и Дарницкий мосты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на городскую администрацию Киева.
Детали
С сегодняшнего дня для частного и общественного транспорта будут открыты северный и Дарницкий мосты. Через Южный мост проезда не будет.
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"Обратите на это внимание! И, если крайней нужды нет, не надо выезжать в город частным транспортом. Город продолжает собирать и распределять гуманитарную помощь для тех, кому она сегодня остро необходима. Работает гуманитарный штаб города, который уже отработал логистику", - говорится в сообщении.
Мосты открыли по просьбе бизнесменов и волтеров для оказания гуманитарной помощи военным и тем, кто в этом нуждается.
Напомним
От ракетной атаки на Киев обломки снаряда упали рядом с Южным вокзалом. Повреждены пути и поезд.