Через ракетну атаку на Київ на вокзалі пошкоджено колію та потяг
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Від ракетної атаки на Київ уламки снаряду впали поруч з Південним вокзалом. Пошкоджено колію та потяг, передає УНН з посиланням на Укрзалізницю.
Деталі
Вокзал значних пошкоджень не зазнав. Тимчасово закриті Північні платформи, зранку вони будуть оглянуті.
Цитата
"Незначним чином пошкоджено залізничну інфраструктуру - обірвано контактний провід, на рух пасажирських поїздів не впливає. Також пошкоджено приміський поїзд - вибито шибки, він був без пасажирів", - йдеться у повідомленіі.
За попередньою інформацією постраждалих нема.
Нагадаємо
Укрзалізниця збільшує кількість вагонів у своїх поїздах для усієї країни. У Харкові сьогодні запустили три додаткових потяги Hyundai.