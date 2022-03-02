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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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07:52 • 15558 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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Через ракетну атаку на Київ на вокзалі пошкоджено колію та потяг

Через ракетну атаку на Київ на вокзалі пошкоджено колію та потяг

Київ • УНН

 • 190804 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Від ракетної атаки на Київ уламки снаряду впали поруч з Південним вокзалом. Пошкоджено колію та потяг, передає УНН з посиланням на Укрзалізницю.

Деталі

Вокзал значних пошкоджень не зазнав. Тимчасово закриті Північні платформи, зранку вони будуть оглянуті.

Цитата

"Незначним чином пошкоджено залізничну інфраструктуру - обірвано контактний провід, на рух пасажирських поїздів не впливає. Також пошкоджено приміський поїзд - вибито шибки, він був без пасажирів", - йдеться у повідомленіі.

За попередньою інформацією постраждалих нема.

Нагадаємо

Укрзалізниця збільшує кількість вагонів у своїх поїздах для усієї країни. У Харкові сьогодні запустили три додаткових потяги Hyundai.

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