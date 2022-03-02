Из-за ракетной атаки на Киев на вокзале повреждены железные пути и поезд
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. От ракетной атаки на Киев обломки снаряда упали рядом с Южным вокзалом. Повреждены железные пути и поезд, передает УНН со ссылкой на Укрзализныцю.
Детали
Вокзал значительных повреждений не получил. Временно закрыты северные платформы, утром они будут осмотрены.
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"Незначительно повреждена железнодорожную инфраструктуру - оборваны контактный провод, на движение пассажирских поездов не влияет. Также поврежден пригородный поезд-выбиты стекла, он был без пассажиров", - говорится в сообщении.
По предварительной информации пострадавших нет.
Напомним
Укрзализныця увеличивает количество вагонов в своих поездах для всей страны. В Харькове сегодня запустили три дополнительных поезда Hyundai.