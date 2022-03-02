Из-за ракетной атаки на Киев на вокзале повреждены железные пути и поезд

Детали

Вокзал значительных повреждений не получил. Временно закрыты северные платформы, утром они будут осмотрены.

Цитата

"Незначительно повреждена железнодорожную инфраструктуру - оборваны контактный провод, на движение пассажирских поездов не влияет. Также поврежден пригородный поезд-выбиты стекла, он был без пассажиров", - говорится в сообщении.

По предварительной информации пострадавших нет.

Напомним

Укрзализныця увеличивает количество вагонов в своих поездах для всей страны. В Харькове сегодня запустили три дополнительных поезда Hyundai.