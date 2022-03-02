Харків сьогодні запускає додаткові потяги: розклад

ukru
Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт
Ексклюзив
09:04 • 2871 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 26667 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 53864 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 56661 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 87662 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 148501 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 166054 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 212402 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 199924 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 187013 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.4 м/с
94 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Атака дронів на Харків: кількість поранених зросла до восьми

1 квітня, 23:29 • 74999 перегляди

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

1 квітня, 23:49 • 78236 перегляди

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 75957 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 58831 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 84503 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 84503 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 58831 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 234079 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 358261 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 615079 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 75769 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 115142 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 141402 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 162996 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 175761 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Харків сьогодні запускає додаткові потяги: розклад

Харків сьогодні запускає додаткові потяги: розклад

Київ • УНН

 • 164927 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. Укрзалізниця збільшує кількість вагонів у своїх поїздах для усієї країни. У Харкові сьогодні запустили три додаткових потяги Hyundai, передає УНН з посиланням на Укрзалізницю.

Деталі

Наголошується, що Укрзалізниця вже готує більше - набагато більше вагонів на завтра з усієї країни.
Сьогодні з Харкова ще 3 Hyundai - о 20:15, 20:30 та 22:15.

Додамо

2 березня близько 08:10 у Харкові російські літаки бомбардували центральний квартал міста. Під ракетний удар потрапили танкове училище, університет повітряних сил, адмінбудівля ГУНП.

За попередніми даними, в результаті події загинула одна цивільна особа та 3 поліцейських, 15 людей отримали травми.

На місці події проводяться аварійно-рятувальні роботи. Працює слідчо-оперативна група, яка збирає усю інформацію про обставини злочину та формує речову базу. Досудове розслідування здійснюється в рамках кримінального провадження, відкритого за ч.2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. За скоєння даного злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Напередодні, 1 березня, ракети окупантів влучили у будівлю Харківської ОДА, оперний театр, філармонію та частину житлового масиву.

За даними ОДА, 21 особа загинула та 112 отримали поранення внаслідок обстрілів Харкова за останню добу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$84,427.80
Золото
$3,154.60
Tesla
$268.93
Brent
$74.05
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.15
Ethereum
$1,867.84