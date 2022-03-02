Харків сьогодні запускає додаткові потяги: розклад
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Укрзалізниця збільшує кількість вагонів у своїх поїздах для усієї країни. У Харкові сьогодні запустили три додаткових потяги Hyundai, передає УНН з посиланням на Укрзалізницю.
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Наголошується, що Укрзалізниця вже готує більше - набагато більше вагонів на завтра з усієї країни.
Сьогодні з Харкова ще 3 Hyundai - о 20:15, 20:30 та 22:15.
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2 березня близько 08:10 у Харкові російські літаки бомбардували центральний квартал міста. Під ракетний удар потрапили танкове училище, університет повітряних сил, адмінбудівля ГУНП.
За попередніми даними, в результаті події загинула одна цивільна особа та 3 поліцейських, 15 людей отримали травми.
На місці події проводяться аварійно-рятувальні роботи. Працює слідчо-оперативна група, яка збирає усю інформацію про обставини злочину та формує речову базу. Досудове розслідування здійснюється в рамках кримінального провадження, відкритого за ч.2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. За скоєння даного злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.
Напередодні, 1 березня, ракети окупантів влучили у будівлю Харківської ОДА, оперний театр, філармонію та частину житлового масиву.
За даними ОДА, 21 особа загинула та 112 отримали поранення внаслідок обстрілів Харкова за останню добу.