Харьков сегодня запускает дополнительные поезда: расписание

Детали

Отмечается, что Укрзализныця уже готовит больше - гораздо больше вагонов на завтра со всей страны.

Сегодня из Харькова еще 3 Hyundai - в 20:15, 20:30 22:15.

Добавим

2 марта, около 08:10 в Харькове российские самолеты бомбили центральный квартал города. Под ракетный удар попали танковое училище, университет воздушных сил, админздание ГУНП.

По предварительным данным, в результате происшествия погибло одно гражданское лицо и 3 полицейских, 15 человек получили травмы.

На месте происшествия проводятся аварийно-спасательные работы. Работает следственно-оперативная группа, которая собирает всю информацию об обстоятельствах преступления и формирует вещевую базу. Досудебное расследование осуществляется в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет.

Накануне, 1 марта, ракеты оккупантов попали в здание Харьковской ОГА, оперный театр, филармонию и часть жилого массива.

По данным ОГА, 21 человек погиб и 112 получили ранения в результате обстрелов Харькова за последние сутки.