Для подолання АЧС Україні потрібно більше 300 млн. грн, - аграрії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. За прогнозом FAO, в 2017 році кількість випадків АЧС збільшиться до 117-ти. Для стабілізації ситуації в країні необхідний обсяг фінансування становить 337 млн грн. Про це УНН повідомили в Асоціації “Український клуб аграрного бізнесу”.
“Необхідний обсяг фінансування для стабілізації епізоотичної ситуації в країні становить 337 млн грн. Це складає всього лише 11% від суми прямих надходжень до бюджету від виробництва молока, яловичини та свинини, та є незначним порівняно із потенційними збитками, які може отримати галузь”, — зауважив директора Асоціації “Український клуб аграрного бізнесу” Олександра Жеймонда.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами О. Дорошенко, Україна втрачає експортні позиції агропродукції через бездіяльність Держпродспоживслужби.
Нардеп С.Тригубенко з цього приводу додав, що скорочення експортних позицій української свинини пов’язане із тим, що контролюючі органи сьогодні не в змозі належним чином локалізовувати спалахи АЧС в Україні.
“Допущена з вини контролерів катастрофічна ситуація поширення АЧС просто вбила цю сферу. Фермерства несуть значні збитки, дрібні домогосподарства, аби заробити хоч копійку приховують АЧС (чим створюють додаткові загрози), країна ж — втратила ринки збуту. Від нашої свинини на сьогодні відмовилась низка держав-імпортерів: Румунія, Вірменія, Білорусь... Якщо я не помиляюся, то залишилася лише Грузія. І тут у мене виникає логічне запитання: невже в інших країнах не трапляються спалахи АЧС? Трапляються. Однак, коли таке стається, то все залежить від спроможності контролюючих органів локалізувати проблеми, вчасно створити карантинну зону, чим гарантувати нормальну роботу всім іншим виробникам зазначив”, — зазначив він.