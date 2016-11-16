Для преодоления АЧС Украине нужно более 300 млн грн - аграрии
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. По прогнозу FAO, в 2017 году количество случаев АЧС увеличится до 117-ти. Для стабилизации ситуации в стране необходимый объем финансирования составляет 337 млн грн. Об этом сообщили УНН в Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса".
"Необходимый объем финансирования для стабилизации эпизоотической ситуации в стране составляет 337 млн грн. Это составляет всего лишь 11% от суммы прямых поступлений в бюджет от производства молока, говядины и свинины, и незначительно по сравнению с потенциальными убытками, которые может получить отрасль", - отметила директор Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Александра Жеймонда.
Напомним, как сообщал УНН, по словам А.Дорошенко, Украина теряет экспортные позиции агропродукции из-за бездействия Госпродпотребслужбы.
Нардеп С.Тригубенко по этому поводу добавил, что сокращение экспортных позиций украинской свинины связано с тем, что контролирующие органы сегодня не в состоянии должным образом локализовать вспышки АЧС в Украине.
"Допущенная по вине контроллеров катастрофическая ситуация распространения АЧС просто убила эту сферу. Фермерства несут значительные убытки, мелкие домохозяйства, чтобы заработать хоть копейку скрывают АЧС (чем создают дополнительные угрозы), страна же - потеряла рынки сбыта. От нашей свинины на сегодня отказалась ряд государств-импортеров: Румыния, Армения, Беларусь... Если я не ошибаюсь, то осталась только Грузия. И тут у меня возникает логичный вопрос: неужели в других странах не случаются вспышки АЧС? Случаются. Однако, когда такое происходит, то все зависит от способности контролирующих органов локализовать проблемы, вовремя создать карантинную зону, чем гарантировать нормальную работу всем другим производителям", - отметил он.