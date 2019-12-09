Для переговорів щодо газу: у делегації України на "нормандській" зустрічі Вітренко та Оржель
Київ • УНН
ПАРИЖ-КИЇВ. 9 грудня. УНН. Міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель та виконавчий директор групи Нафтогаз Юрій Вітренко увійшли до української делегації, яка поїхала до Парижу на "нормандську" зустріч. Про це заявив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Щодо делегації, знаю, що є питання щодо газу і так далі. У складі делегації є пан Оржель та пан Вітренко. При потребі, вони будуть брати участь в обговоренні питань газу та інших питань, які стосуються них", - зазначив Тимошенко.
Нагадаємо, за інформацією з Офісу Президента, двостороння зустріч між Президентом України Володимиром Зеленським та президентом Російської Федерації Володимиром Путіним відбудеться після зустрічі "нормандської четвірки" у Парижі 9 грудня.
Як повідомляв УНН, 9 грудня відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського із своїми колегами з Франції, Німеччини та Росії - у “нормандському форматі” - у Парижі.
Згідно з графіком очікується, що о 14:55 Зеленський прибуде до Єлисейського палацу. Перед безпосереднім початком зустрічі лідерів у “нормандському форматі” Президент України зустрінеться зі своїм колегою з Франції Еммануелем Макроном о 15:05. Очікується, що пізніше Зеленський проведе аналогічну зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель о 15:30.
Вже безпосередньо о 16:00 має початися зустріч лідерів країн-учасниць “нормандського формату”. Після цього, о 18:45 відбудеться зустріч лідерів країн-учасниць “нормандського формату” з представниками ЗМІ.