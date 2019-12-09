Для переговоров по газу: в делегации Украины на "нормандской" встрече Витренко и Оржель
Киев • УНН
ПАРИЖ-КИЕВ. 9 декабря. УНН. Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель и исполнительный директор группы Нафтогаз Юрий Витренко вошли в украинскую делегацию, которая поехала в Париж на "нормандскую" встречу. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Что касается делегации, знаю, что есть вопросы по газу и так далее. В составе делегации есть господин Оржель и господин Витренко. При необходимости, они будут участвовать в обсуждении вопросов газа и других вопросов, касающихся их", - отметил Тимошенко.
Напомним, по информации из Офиса Президента, двусторонняя встреча между Президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным состоится после встречи "нормандской четверки" в Париже 9 декабря.
Как сообщал УНН, 9 декабря состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского со своими коллегами из Франции, Германии и России - в "нормандском формате" - в Париже.
Согласно графику ожидается, что в 14:55 Зеленский прибудет в Елисейский дворец. Перед непосредственным началом встречи лидеров в "нормандском формате" Президент Украины встретится со своим коллегой из Франции Эммануэлем Макроном в 15:05. Ожидается, что позже Зеленский проведет аналогичную встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель в 15:30.
Уже непосредственно в 16:00 должна начаться встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата". После этого, в 18:45 состоится встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата" с представителями СМИ.