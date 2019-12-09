Для переговоров по газу: в делегации Украины на "нормандской" встрече Витренко и Оржель

ukru
Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 60294 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 106931 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 140378 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 144615 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 138487 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 174466 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116414 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 113685 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 110339 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132507 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Команда Трампа ведет тайные переговоры с Тимошенко и членами партии Порошенко - Politico

Команда Трампа ведет тайные переговоры с Тимошенко и членами партии Порошенко - Politico

6 марта, 08:02 • 105748 просмотра
Рубио назвал войну в Украине "прокси-войной" между россией и США

Рубио назвал войну в Украине "прокси-войной" между россией и США

6 марта, 08:32 • 103316 просмотра
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 72037 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

13:11 • 103513 просмотра
Бельгия отложила начало поставки F-16 в Украину до 2026 года - премьер

Бельгия отложила начало поставки F-16 в Украину до 2026 года - премьер

14:01 • 100594 просмотра
публикации
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

15:07 • 56390 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

13:11 • 103513 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 174462 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 155792 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 182143 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 72037 просмотра
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 118452 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 121530 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 126334 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 122976 просмотра
Актуальное
Для переговоров по газу: в делегации Украины на "нормандской" встрече Витренко и Оржель

Для переговоров по газу: в делегации Украины на "нормандской" встрече Витренко и Оржель

Киев  •  УНН

 • 10807 просмотра

ПАРИЖ-КИЕВ. 9 декабря. УНН. Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель и исполнительный директор группы Нафтогаз Юрий Витренко вошли в украинскую делегацию, которая поехала в Париж на "нормандскую" встречу. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Что касается делегации, знаю, что есть вопросы по газу и так далее. В составе делегации есть господин Оржель и господин Витренко. При необходимости, они будут участвовать в обсуждении вопросов газа и других вопросов, касающихся их", - отметил Тимошенко.

Напомним, по информации из Офиса Президента, двусторонняя встреча между Президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным состоится после встречи "нормандской четверки" в Париже 9 декабря.

Как сообщал УНН, 9 декабря состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского со своими коллегами из Франции, Германии и России - в "нормандском формате" - в Париже.

Согласно графику ожидается, что в 14:55 Зеленский прибудет в Елисейский дворец. Перед непосредственным началом встречи лидеров в "нормандском формате" Президент Украины встретится со своим коллегой из Франции Эммануэлем Макроном в 15:05. Ожидается, что позже Зеленский проведет аналогичную встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель в 15:30.

Уже непосредственно в 16:00 должна начаться встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата". После этого, в 18:45 состоится встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата" с представителями СМИ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы