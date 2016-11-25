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Дизентерію виявили у дітей, які отруїлися на фестивалі Хмельниччини

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. У дітей танцювального колективу “Галатея”, котрі отруїлися під час перебування в Кам’янець-Подільському на хореографічному фестивалі, лікарі виявили дизентерію. Про це повідомляє прес-служба Київської обласної державної адміністрації, передає УНН

Дизентерію виявили у дітей, які отруїлися на фестивалі Хмельниччини

“В отруєних дітей з Броварського танцювального колективу „Галатея“ виявили дизентерію”, — сказано в повідомленні.

На сьогодні у Броварський центральній районній лікарні знаходиться 18 дітей та троє дорослих, стан яких задовільний. Ще 9 дітей та 11 дорослих знаходяться на амбулаторному нагляді. Діти в лікарні пробудуть ще близько 10 днів після чого зможуть повернутися до навчання в школі.

Нагадаємо, вранці 22 листопада з потяга на залізничному вокзалі “Київ Пасажирський” госпіталізували 13 дітей і одного дорослого з діагнозом гострого отруєння. Всі вони брали участь у Всеукраїнському танцювальному фестивалі у Кам’янці-Подільському та проживали і харчувалися в готелі “Ксенія”.

Як повідомляв УНН, кількість постраждалих від отруєння на фестивалі Хмельниччини зросла до 109.

 

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