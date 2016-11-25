Дизентерию обнаружили у детей, отравившихся на фестивале в Хмельницкой области

"У отравленных детей из Броварского танцевального коллектива "Галатея" обнаружили дизентерию", - сказано в сообщении.

На сегодня в Броварской центральной районной больнице находится 18 детей и трое взрослых, состояние которых удовлетворительное. Еще 9 детей и 11 взрослых находятся на амбулаторном наблюдении. Дети в больнице пробудут еще около 10 дней, после чего смогут вернуться к учебе в школе.

Напомним, утром 22 ноября с поезда на железнодорожном вокзале "Киев Пассажирский" госпитализировали 13 детей и одного взрослого с диагнозом острого отравления. Все они принимали участие во Всеукраинском танцевальном фестивале в Каменец-Подольском и проживали и питались в гостинице "Ксения".

Как сообщал УНН, количество пострадавших от отравления на фестивале в Хмельницкой области выросло до 109.