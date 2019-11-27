Дієтолог розповіла про особливий режим їжі для гарної фігури і здоров'я
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Для того, щоб зберегти гарну фізичну форму і здоров'я, люди мають вмістити три прийоми їжі в 10-годинний проміжок часу і не робити перекусів між сніданком, обідом і вечерею. Про це розповіла лікар-дієтолог Оксана Скиталінська в коментарі кореспонденту УНН.
"Харчування має бути режимним - тобто намагатися не жувати цілий день, використовуючи цей міф про перекуси, а харчуватися тричі - сніданок, обід і вечеря - цього буде достатньо. Бажано вмістити свій прийом їжі, якщо ми хочемо бути здоровими, у 10-годинний прийом. Допускається 12-годинний прийом, але не більше. Для людей 35 років і старше, до 70-річного віку, бажано робити раз чи двічі на тиждень свій режим прийому їжі 8-годинним, наприклад: тобто їсти в 8-мигодинний проміжок часу і 16 годин взагалі не їсти, і тоді в нас не буде з'являтись жир навколо живота, не будуть "рости" стегна, і ми прийдемо до весни в хорошій формі", - зазначила лікар.
За її словами, порції мають бути об'ємними, але за рахунок приварених, тушкованих овочів, має бути присутній жир у невеликій кількості, що забезпечить людині почуття ситості на 5-6 годин. Саме такий проміжок слід зробити між прийомами їжі.
При цьому вона додала, що такі тривалі перерви без їжі допомагають організму відновлюватись, що продовжує молодість і здоров'я людини.
Нагадаємо, за даними ООН, на сьогодні понад 2 млрд людей мають надлишкову вагу. Третина з них - понад 670 млн - страждають ожирінням.