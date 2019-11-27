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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 20653 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 104795 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 82508 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 104563 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116812 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146852 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147597 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Диетолог рассказала об особом режиме еды для хорошей фигуры и здоровья

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. Для того, чтобы сохранить хорошую физическую форму и здоровье, люди должны вместить три приема пищи в 10-часовой промежуток времени и не делать перекусов между завтраком, обедом и ужином. Об этом рассказала врач-диетолог Оксана Скиталинская в комментарии корреспонденту УНН.

"Питание должно быть режимным - то есть стараться не жевать целый день, используя этот миф о перекусах, а питаться трижды - завтрак, обед и ужин - этого будет достаточно. Желательно вместить свой прием пищи, если мы хотим быть здоровыми, в 10-часовой прием. Допускается 12-часовой прием, но не более. Для людей 35 лет и старше, до 70-летнего возраста, желательно делать раз или два в неделю свой режим приема пищи 8-часовым, например: есть в 8-часовой промежуток времени и 16 часов вообще не есть, и тогда у нас не будет появляться жир вокруг живота, не будут "расти" бедра, и мы придем к весне в хорошей форме", - отметила врач.

По ее словам, порции должны быть объемными, но за счет приваренных, тушеных овощей, должен присутствовать жир в небольшом количестве, что обеспечит человеку чувство сытости на 5-6 часов. Именно такой промежуток следует сделать между приемами пищи.

При этом она добавила, что такие длительные перерывы без пищи помогают организму восстанавливаться, что продлевает молодость и здоровье человека.

Напомним, по данным ООН, на сегодняшний день более 2 млрд людей имеют избыточный вес. Треть из них - более 670 млн - страдают ожирением.

Украинские Национальные Новости

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