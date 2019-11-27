Диетолог рассказала об особом режиме еды для хорошей фигуры и здоровья

"Питание должно быть режимным - то есть стараться не жевать целый день, используя этот миф о перекусах, а питаться трижды - завтрак, обед и ужин - этого будет достаточно. Желательно вместить свой прием пищи, если мы хотим быть здоровыми, в 10-часовой прием. Допускается 12-часовой прием, но не более. Для людей 35 лет и старше, до 70-летнего возраста, желательно делать раз или два в неделю свой режим приема пищи 8-часовым, например: есть в 8-часовой промежуток времени и 16 часов вообще не есть, и тогда у нас не будет появляться жир вокруг живота, не будут "расти" бедра, и мы придем к весне в хорошей форме", - отметила врач.

По ее словам, порции должны быть объемными, но за счет приваренных, тушеных овощей, должен присутствовать жир в небольшом количестве, что обеспечит человеку чувство сытости на 5-6 часов. Именно такой промежуток следует сделать между приемами пищи.

При этом она добавила, что такие длительные перерывы без пищи помогают организму восстанавливаться, что продлевает молодость и здоровье человека.

Напомним, по данным ООН, на сегодняшний день более 2 млрд людей имеют избыточный вес. Треть из них - более 670 млн - страдают ожирением.