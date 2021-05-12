Дієтолог порадила раціон харчування під час пандемії

Деталі

Зокрема вона радить правильно співвідносити білки, жири і вуглеводи в раціоні.

"Якщо білки, жири і вуглеводи (БЖВ) надходять в наш організм в правильному процентному співвідношенні - наш організм наповнюється вітамінами, мінералами і правильно функціонує. І всі органи і системи працюють як швейцарський годинник", - говорить Юдіна.

При цьому дієтолог рекомендує відмовитися від вживання жирної їжі, зокрема свинини.

"Споживання червоного м'яса, жирної свинини, просмажене у великій кількості рослинного або тваринного жиру забиває наші судини і може привести до низки серйозних захворювань: атеросклероз, ішемічний інсульт, інфаркт, цукровий діабет І та ІІ типу. Всі ці захворювання можуть наблизити нас до COVID-19.

Тому під час пандемії вкрай важливо стежити за своїм харчуванням. Не їсти рафіновані вуглеводи, солодкого, жирів і жирної свинини в тому числі", - радить фахівець.

Доповнення

МОЗ України рекомендує українцям з'їдати не більше 500 грамів червоного м'яса в тиждень.