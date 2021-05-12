Диетолог посоветовала рацион питания во время пандемии
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Сбалансированный рацион питания снижает фактор риска при COVID-19. Об этом в комментарии УНН рассказала диетолог Алёна Юдина.
Детали
В частности она советует правильно соотносить белки, жиры и углеводы в рационе.
"Если белки, жиры и углеводы (БЖУ) поступают в наш организм в правильном процентном соотношении – наш организм наполняется витаминами, минералами и правильно функционирует. И все органы и системы работают как швейцарские часы", - говорит Юдина.
При этом диетолог рекомендует отказаться от употребления жирной пищи, в частности свинины.
"Потребление красного мяса, жирной свинины, прожаренной в большом количестве растительного или животного жира забивает наши сосуды и может привести к ряду серьезных заболеваний: атеросклероз, ишемический инсульт, инфаркт, сахарный диабет І и ІІ типа. Все эти заболевания могут приблизить нас к COVID-19.
Поэтому во время пандемии крайне важно следить за своим питанием. Не есть рафинированные углеводы, сладкого, жиров и жирной свинины в том числе", - советует специалист.
Дополнение
Минздрав Украины рекомендует украинцам съедать не более 500 гр красного мяса в неделю.