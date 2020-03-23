Дієтолог назвав ТОП-5 продуктів для покращення імунітету
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Під час епідемій дуже важливо дотримуватися правильного харчування і всіляко підтримувати свою імунну систему. ТОП-5 продуктів, які повинні бути в кожному домі, назвав дієтолог Борис Скачко в коментарі УНН.
Імбир. Він має імуностимулюючі та противірусні властивості, але щоб він допоміг - його потрібно вживати регулярно, і найголовніше не переборщити. Почніть з імбирного чаю, радить фахівець. Якщо немає печії, можна пити далі.
Часник. Його потрібно вживати в свіжому вигляді і у вигляді часникових соусів, які ви приготуєте самі. Часник має сильні антибактеріальні та противірусні властивості. У часнику міститься понад 200 активних компонентів.
"І, до речі, на основі часнику створено деякі лікарські препарати", - говорить Скачко.
Цибуля. Теж у свіжому вигляді. Він, як і часник, має бактерицидні властивості, але головне тут не зловживати. Лук містить багато вітаміну С і мікроелементів, таких як імуностимулятор селен.
Гострий перець. Велика кількість вітаміну С, але важливо не переборщити.
Курятина і відварна риба. Тут головне якісний продукт, без гормонів росту та антибіотиків. У курячому бульйоні - не тільки лізин, там дуже багато амінокислот.
"Бульйон повинен бути не жирним, жирний бульйон - це спосіб загострити панкреатит, який є у більшої частини людей в прихованому стані", - попереджає дієтолог.
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Нагадаємо, виробники продуктів харчування перейшли на посилений режим роботи через підвищений попит.
У супермаркетах говорять, що поки товарів вистачає, дефіциту немає.
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