Диетолог назвал ТОП-5 продуктов для поднятия иммунитета
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Во время эпидемий очень важно соблюдать правильное питание и всячески поддерживать свою иммунную систему. ТОП-5 продуктов, которые должны быть в каждом доме, назвал диетолог Борис Скачко в комментарии УНН.
Имбирь. Он обладает иммуностимулирующим и противовирусными свойствами, но чтобы он помог — его нужно употреблять регулярно, и самое главное не переборщить. Начните с имбирного чая, советует специалист. Если нет изжоги, можно пить дальше.
Чеснок. Его нужно употреблять в свежем виде и в виде чесночных соусов, которые вы приготовите сами. Чеснок обладает мощным антибактериальными и противовирусными свойствами. В чесноке содержится более 200 активных компонентов.
“И, кстати, на основе чеснока созданы некоторые лекарственные препараты”, — говорит Скачко.
Лук. Тоже в свежем виде. Он, как и чеснок, обладает бактерицидными свойствами, но главное тут не злоупотреблять. Лук содержит много витамина С и микроэлементов, таких как иммуностимулятор селен.
Острый перец. Большое количество витамина С, но важно не переборщить.
Курятина и отварная рыба. Тут главное качественный продукт, без гормонов роста и антибиотиков. В курином бульоне - не только лизин, там очень много аминокислот.
“Бульон должен быть не жирным, жирный бульон — это способ обострить панкреатит, который есть у большей половины людей в скрытом состоянии”, — предупреждает диетолог.
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Напомним, производители продуктов питания перешли на усиленный режим работы из-за повышенного спроса.
В супермаркетах говорят, что пока товаров хватает, дефицита нет.
Тем временем в Киеве ввели ограничение на передвижение. Общественный транспорт будет работать только для спецкатегории граждан, обслуживающих критическую инфраструктуру, и только по отдельным маршрутам. Подробнее о маршрутах можно узнать здесь.