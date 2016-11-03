Дівчину, що викинула новонароджену в каналізаційний люк, засудили до трьох років ув'язнення
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Дівчину, що викинула свою новонароджену дитину у каналізаційний люк засудили до трьох років позбавлення волі на Дніпропетровщині. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.
Встановлено, що 20-річна жінка, перебуваючи на 8-му місяці вагітності, дізналась через мережу “Інтернет” про медичний препарат, який реалізується у ветеринарних аптеках та може викликати передчасні пологи. Невдовзі вона придбала вказаний препарат та скористалась ним. Внаслідок передчасних пологів, які спровокував препарат, жінка народила здорову дівчинку за місцем свого мешкання, без допомоги лікарів.
Відразу після пологів дівчина винесла дитину на подвір’я будинку та кинула її в холодний колодязь каналізації глибиною майже 3 м.
Смерть новонародженої, згідно висновку експерта, настала від переохолодження.
Правопорушницю засудили до трьох років позбавлення волі.