Девушку, которая выбросила новорожденного в канализационный люк, приговорили к трем годам заключения

Установлено, что 20-летняя женщина, находясь на 8-м месяце беременности, узнала через сеть "Интернет" о медицинском препарате, который реализуется в ветеринарных аптеках и может вызвать преждевременные роды. Вскоре она приобрела указанный препарат и воспользовалась им. Вследствие преждевременных родов, которые спровоцировал препарат, женщина родила здоровую девочку по месту своего проживания, без помощи врачей.

Сразу после родов девушка вынесла ребенка во двор дома и бросила ее в холодный колодец канализации глубиной почти 3 м.

Смерть новорожденного, согласно заключению эксперта, наступила от переохлаждения.

Правонарушительницу приговорили к трем годам лишения свободы.