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15 марта, 19:03 • 114106 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 163519 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 136128 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 128749 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111908 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104943 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101061 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Девушку, которая выбросила новорожденного в канализационный люк, приговорили к трем годам заключения

Девушку, которая выбросила новорожденного в канализационный люк, приговорили к трем годам заключения

Киев • УНН

 • 7286 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Девушку, которая выбросила своего новорожденного ребенка в канализационный люк приговорили к трем годам лишения свободы в Днепропетровской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

Установлено, что 20-летняя женщина, находясь на 8-м месяце беременности, узнала через сеть "Интернет" о медицинском препарате, который реализуется в ветеринарных аптеках и может вызвать преждевременные роды. Вскоре она приобрела указанный препарат и воспользовалась им. Вследствие преждевременных родов, которые спровоцировал препарат, женщина родила здоровую девочку по месту своего проживания, без помощи врачей.

Сразу после родов девушка вынесла ребенка во двор дома и бросила ее в холодный колодец канализации глубиной почти 3 м.

Смерть новорожденного, согласно заключению эксперта, наступила от переохлаждения.

Правонарушительницу приговорили к трем годам лишения свободы.

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