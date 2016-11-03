Девушку, которая выбросила новорожденного в канализационный люк, приговорили к трем годам заключения
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Девушку, которая выбросила своего новорожденного ребенка в канализационный люк приговорили к трем годам лишения свободы в Днепропетровской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.
Установлено, что 20-летняя женщина, находясь на 8-м месяце беременности, узнала через сеть "Интернет" о медицинском препарате, который реализуется в ветеринарных аптеках и может вызвать преждевременные роды. Вскоре она приобрела указанный препарат и воспользовалась им. Вследствие преждевременных родов, которые спровоцировал препарат, женщина родила здоровую девочку по месту своего проживания, без помощи врачей.
Сразу после родов девушка вынесла ребенка во двор дома и бросила ее в холодный колодец канализации глубиной почти 3 м.
Смерть новорожденного, согласно заключению эксперта, наступила от переохлаждения.
Правонарушительницу приговорили к трем годам лишения свободы.