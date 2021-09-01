Дитячий фонд ООН закликав вакцинуватися вчителів та батьків від COVID-19

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“ЮНІСЕФ закликає уряд та місцеві громади зробити усе можливе, щоб школи в Україні залишалися відкритими у новому навчальному році. Школи повинні закриватися на карантин через пандемію в останню чергу та відкриватися найпершими, щоб забезпечити якісну освіту для більш ніж 4,2 мільйона українських школярів, які розпочинають навчання цього року. Цієї мети можна досягти шляхом прискорення вакцинації проти COVID-19, особливо серед освітян та батьків, та посилення необхідних заходів безпеки”, - сказано у повідомленні.

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Як повідомляється, освітяни мають залишатися пріоритетною групою у національній кампанії вакцинації, щоб мінімізувати ризики поширення COVID-19.

"Вакцинація вчителів та батьків має вирішальне значення для того, щоб школи залишалися відкритими. Так само важливо, щоб діти були щеплені проти інших захворювань відповідно до національного календаря профілактичних щеплень... Зараз як ніколи вакцинація є вирішальним фактором у забезпеченні безперебійної роботи та безпеки наших шкіл для кожної дитини”, - заявив голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін.

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Як зазначено у повідомленні, через карантинні заходи діти з уразливих категорій можуть мати набагато гірші результати в навчанні або повільніший прогрес, ніж очікувалося. ЮНІСЕФ підкреслив, що ще до пандемії діти із найбільш незахищених категорій в Україні не навчалися на одному рівні з однолітками. В останній доповіді Програми міжнародного оцінювання учнів (PISA) йдеться про те, що в Україні ще до початку пандемії учні, соціально-економічне становище яких є кращим, демонстрували кращі результати в навчанні (у середньому на 90 пунктів), ніж їхні однолітки з уразливих груп. Тому в разі закриття шкіл існує ризик посилення цих відмінностей у навчальних результатах, які вже існують в українській системі освіти.

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