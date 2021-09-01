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Детский фонд ООН призвал вакцинироваться учителей и родителей от COVID-19

Детский фонд ООН призвал вакцинироваться учителей и родителей от COVID-19

Киев  •  УНН

 • 18484 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. ЮНИСЕФ призвал украинскую власть сделать все возможное, чтобы школы в Украине продолжали работать в обычном режиме. Детский фонд ООН отмечает, что этой цели можно достичь, в том числе ускорив вакцинацию против COVID-19 педагогов и родителей, пишет УНН.

Цитата:

"ЮНИСЕФ призывает правительство и местные общины сделать все возможное, чтобы школы в Украине оставались открытыми в новом учебном году. Школы должны закрываться на карантин из-за пандемии в последнюю очередь и открываться первыми, чтобы обеспечить качественное образование для более чем 4,2 миллиона украинских школьников, начинающих обучение в этом году. Этой цели можно достичь путем ускорения вакцинации против COVID-19, особенно среди педагогов и родителей, и усиления необходимых мер безопасности", - говорится в сообщении.

Детали

Как сообщается, педагоги должны оставаться приоритетной группой в национальной кампании вакцинации, чтобы минимизировать риски распространения COVID-19.

"Вакцинация учителей и родителей имеет решающее значение для того, чтобы школы оставались открытыми. Так же важно, чтобы дети были привиты против других заболеваний в соответствии с национальным календарем профилактических прививок... Сейчас как никогда вакцинация является решающим фактором в обеспечении бесперебойной работы и безопасности наших школ для каждого ребенка", - заявил председатель Представительства ЮНИСЕФ в Украине Мурат Шахин.

Добавим

Как отмечается в сообщении, из-за карантинных мероприятий дети из уязвимых категорий могут иметь гораздо худшие результаты в учебе или более медленный прогресс, чем ожидалось. ЮНИСЕФ подчеркнул, что еще до пандемии дети из самых незащищенных категорий в Украине не учились на одном уровне со сверстниками. В последнем докладе Программы международного оценивания учащихся (PISA) говорится о том, что в Украине еще до начала пандемии ученики, социально-экономическое положение которых является лучшим, демонстрировали лучшие результаты в учебе (в среднем на 90 пунктов), чем их сверстники из уязвимых групп. Поэтому в случае закрытия школ существует риск усиления этих различий в учебных результатах, которые уже существуют в украинской системе образования.

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