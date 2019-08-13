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Дитина травмувалася на атракціоні на Рівненщині

Дитина травмувалася на атракціоні на Рівненщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. У місті Вараш на Рівненщині 11-річна дівчинка травмувалася на атракціоні у парку. Про це УНН повідомляє з посиланням на Відділ комунікації поліції Рівненської області.

"До поліції 12 серпня о 18:00 надійшло повідомлення медсестри приймального відділення санмедчастини міста Вараш, що до них доставили 11-річну місцеву жительку із попереднім діагнозом забійні рани обличчя, тулуба, рук, осаднення ніг", - вказали у поліції.

Поліцейські встановили, що "малолітня дитина, яка того дня гуляла із батьком у міському парку, отримала травми у зв’язку з несправністю конструкції дитячого атракціону, а саме через обрив тросу".

У межах досудового розслідування, розпочатого за частиною 1 статті 137 Кримінального кодексу України (невиконання або неналежне виконання професійних чи службових обов'язків щодо охорони життя та здоров'я неповнолітніх), поліцейські встановлюють усі обставини та осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, зокрема і власника атракціонів.

Потерпіла наразі проходить додаткове медичне обстеження.

Нагадаємо, маленький хлопчик у Кривому Розі застряг головою у віконній решітці.

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