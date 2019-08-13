Ребенок травмировался на аттракционе в Ровенской области
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. В городе Вараш в Ровенской области 11-летняя девочка травмировалась на аттракционе в парке. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Ровенской области.
"В полицию 12 августа в 18:00 поступило сообщение медсестры приемного отделения санмедчасти города Вараш, что к ним доставили 11-летнюю местную жительницу с предварительным диагнозом раны лица, туловища, рук, ссадины ног", - указали в полиции.
Полицейские установили, что "малолетний ребенок, в тот день гулявший с отцом в городском парке, получил травмы в связи с неисправностью конструкции детского аттракциона, а именно из-за обрыва троса".
В рамках досудебного расследования, начатого по части 1 статьи 137 Уголовного кодекса Украины (невыполнение или ненадлежащее выполнение профессиональных или служебных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних), полицейские устанавливают все обстоятельства и лиц, причастных к указанному уголовному преступления, в том числе владельца аттракционов.
Потерпевшая сейчас проходит дополнительное медицинское обследование.
Напомним, маленький мальчик в Кривом Роге застрял головой в оконной решетке.