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7 марта, 06:35 • 97635 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 128475 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 138558 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 126912 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128455 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 130491 просмотра

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Ребенок травмировался на аттракционе в Ровенской области

Ребенок травмировался на аттракционе в Ровенской области

Киев  •  УНН

 • 13002 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. В городе Вараш в Ровенской области 11-летняя девочка травмировалась на аттракционе в парке. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Ровенской области.

"В полицию 12 августа в 18:00 поступило сообщение медсестры приемного отделения санмедчасти города Вараш, что к ним доставили 11-летнюю местную жительницу с предварительным диагнозом раны лица, туловища, рук, ссадины ног", - указали в полиции.

Полицейские установили, что "малолетний ребенок, в тот день гулявший с отцом в городском парке, получил травмы в связи с неисправностью конструкции детского аттракциона, а именно из-за обрыва троса".

В рамках досудебного расследования, начатого по части 1 статьи 137 Уголовного кодекса Украины (невыполнение или ненадлежащее выполнение профессиональных или служебных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних), полицейские устанавливают все обстоятельства и лиц, причастных к указанному уголовному преступления, в том числе владельца аттракционов.

Потерпевшая сейчас проходит дополнительное медицинское обследование.

Напомним, маленький мальчик в Кривом Роге застрял головой в оконной решетке.

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