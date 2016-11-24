Дитина провалилася під кригу в Дніпрі

Хлопчик сказав матері, що пішов вигулювати собаку, а сам вирушив на ставок. Поруч зі ставком відпочивала група молоді, котрі побачил, як хлопчик провалився під лід.

Чоловік 1984 р. н. врятував хлопця, проламавши кригу та діставши його з-під води. На виклик прибули працівники ДСНС, які надали першу домедичну допомогу. Хлопчика забрали до дитячої обласної лікарні з діагнозом “переохолодження”.

Нагадаємо, рятувальники витягли рибалок, що провалились під кригу на Вінниччині.