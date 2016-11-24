Ребенок провалился под лед в Днепре

Мальчик сказал матери, что пошел выгуливать собаку, а сам отправился на пруд. Рядом с прудом отдыхала группа молодых людей, которая увидела, как мальчик провалился под лед.

Мужчина 1984 г. р. спас парня, проломив лед и достал его из-под воды. На вызов прибыли работники ГосЧС, которые оказали первую домедицинскую помощь. Мальчика забрали в детскую областную больницу с диагнозом "переохлаждение".

Напомним, спасатели вытащили рыбаков, которые провалились под лед в Винницкой области .