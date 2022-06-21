Дитина Ілона Маска хоче змінити ім'я для розриву відносин з батьком

Деталі

Клопотання про зміну імені та нове свідоцтво про народження, що відображає її нову гендерну ідентичність, було подано до Верховного суду округу Лос-Анджелес у Санта-Моніці у квітні. Нещодавно про це стало відомо у повідомленнях деяких інтернет-ЗМІ.

Колись Ксав'єр Александр Маск, якому нещодавно виповнилося 18 років, вік згоди в Каліфорнії, попросив суд змінити визнання її статі з чоловічої на жіночу та зареєструвати її нове ім'я, згідно з судовими документами, доступними в Інтернеті на сайті PlainSite.org.

Її нове ім'я було відредаговано в онлайн-документі. Її мати Джастін Вілсон розлучилася з Маском у 2008 році.

Не було жодних додаткових пояснень розриву між дочкою Маска та її батьком, очільником Tesla та SpaceX, який намагається отримати платформу соціальної мережі Twitter за 44 мільярди доларів.

Ні юрист, який представляє Маска, ні пресслужба Tesla, не відповіли відразу на електронні листи Reuters з проханням прокоментувати ситуацію в понеділок.

У травні, приблизно через місяць після того, як було подано документ про зміну імені та статі, Маск заявив про свою підтримку Республіканської партії, обрані представники якої підтримують низку законів, що обмежують права трансгендерів у штатах по всій країні.

Маск висловився з приводу вибору трансгендерами кращих займенників, написавши у Twitter в 2020 році: "Я абсолютно підтримую трансгендерів, але всі ці займенники — естетичний жах".

Доповнення

Сина Маска від співачки Граймс назвали незвичайним ім'ям X Æ A-12. Однак через закони Каліфорнії, де при реєстрації імені неможливо використовувати цифри, батьки змінили ім'я сина на X Æ A-Xii.