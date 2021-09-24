Ілон Маск і канадська співачка Граймс розлучилися після трьох років стосунків - ЗМІ

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"Ми розлучилися, але все ще любимо один одного, часто бачимося і знаходимося в чудових стосунках. Моя робота в SpaceX і Tesla вимагає, щоб я був в основному в Техасі або подорожував за кордон, а її робота в основному в Лос-Анджелесі. Зараз вона живе зі мною", - заявив Маск виданню.

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За словами Маска, пара після розставання продовжує разом виховувати спільного сина і знаходиться у хороших стосунках.

При цьому Маск підкреслив, що в той момент, коли він давав коментар виданню, його екскохана перебувала з їхнім сином в сусідній кімнаті.

Нагадаємо

Співачка Граймс і Ілон Маск перебували у стосунках з травня 2018 року.

У травні 2020 року у Граймс і Маска народився син, якого назвали незвичайним ім'ям X Æ A-12. Однак через закони Каліфорнії, де при реєстрації імені неможливо використовувати цифри, батьки змінили ім'я сина на X Æ A-Xii.

Для співачки це перша дитина, у Маска є ще п'ятеро дітей від першого шлюбу. Його першою дружиною була канадська письменниця Джастін Маск. Вони одружилися в 2000 році. У шлюбі народилося п'ятеро синів: Даміан, Ксавьер, Кайя, Гріффін і Саксон. Через вісім років шлюбу сім'я розпалася.